Теща экс-председателя СК радикально перестроила коттедж в Дроздах и просит за него $3,3 миллиона 2 4.02.2024, 14:27

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Со зданием произошли странные метаморфозы.

На дом в Семковском переулке в Дроздах «Наша Ніва» обратила внимание еще в 2019 году. Тогда 71-летняя пенсионерка Антонина Романова из Глубокого пыталась продать недостроенный коттедж почти за 900 тысяч долларов. Сейчас с коттеджем произошли странные метаморфозы.

Теоретически, конечно, женщина могла всю жизнь копить деньги на элитную недвижимость — но, наверное, благодаря зятю Валентину Шаеву (возглавлял Следственный комитет с 2012 по 2015 год) процесс пошел гораздо быстрее.

«Нашай Ніве» Антонина тогда подтвердила, что это ее недвижимость: «Этот коттедж я сразу на себя строила. Это мой. Строили вместе с детьми». А вот на вопрос, откуда деньги на такое жилье, ответить отказалась: «Отчитываться ни перед кем я не собираюсь».

На фоне этого смешным выглядит тот факт, что в свое время Валентин Шаев предложил ввести дополнительную ответственность для слишком богатых чиновников: «Такая ответственность могла бы быть в виде взыскания в доход государства имущества, размер которого значительно превышает доходы чиновника и происхождение которого это должностное лицо не может подтвердить».

За последующие годы здание изменилось до неузнаваемости. Собственник решил перестроить его и снова выставить на продажу — но уже как полностью готовый для жизни коттедж. Теперь VIP-объект есть в базе realt.by: «Продается новый! (никто не жил!) дом в Дроздах. Участок 14,5 соток в частной собственности!».

Работы на участке закончились в прошлом году. Вместо двухэтажного коттеджа в стиле «как у всех» сейчас на участке стоит более современный одноэтажный дом с плоской крышей и огромными окнами. Похоже, что строителям пришлось снести целый этаж, чтобы реализовать идею архитектора.

В гостиной, совмещенной с кухней (сама кухня всего 15 квадратов), панорамные окна и очень высокие потолки.

Кто-то может недовольно хмыкнуть: с учетом плотности застройки Дроздов огромные окна − сомнительная идея. Потому что вместо уютного дома ты фактически получаешь аквариум. Однако все продумано: окна тонированные. Это, во-первых, защищает от любопытных взглядов соседей. А во-вторых, приглушает солнечный свет и предохраняет мебель от выцветания.

Судя по представленным фотографиям, кроме гостиной в доме есть мастер-спальня, комната без мебели (может быть второй спальней).

Есть также комната с камином. Можно выбирать, на что смотреть − на пламя или на возвышающийся над забором Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

В одном из помещений находятся сауна и купель.

Видно, что над интерьером, в котором приятно сочетается гламур и лофт, работал дизайнер. На материалах не экономили: никакого тебе «Керамина» или лидской краски. Даже в объявлении указано: краски американские, штукатурка итальянская. Почему-то владельцы коттеджей в Дроздах упорно не желают поддерживать отечественных производителей.

Мебель тоже заслуживает внимания. Например, стоящий посреди гостиной шикарный диван на одном из польских сайтов стоит почти 25000 злотых — это примерно 6190 долларов.

Но не все в коттедже стоит бешеных денег. Постер с пантерой из главной спальни можно заказать на «Алиэкспрессе» всего за 30 долларов.

Общая площадь коттеджа — 305 квадратов, жилая — 200. Также покупатель получит участок размером 14,5 соток (ландшафтный дизайн, конечно, есть).

Кстати, нужно отметить: продавец не очень спешит избавиться от элитной недвижимости. Ведь первый раз объект появился в продаже в конце прошлой весны. Правда, тогда за него просили «всего» $2,95 миллиона — и была приписка «возможен торг». Осенью 2023 года цена выросла до $3,05 миллиона (тогда это был самый дорогой дом в Дроздах, выставленный на продажу). Теперь же собственник хочет получить за VIP-коттедж уже $3,26 миллиона долларов.