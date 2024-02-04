Разгром бронеколонны под Новомихайловкой: российских военных охватила паника 4.02.2024, 14:34

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Российские танки сбивались в кучу, пытаясь бежать с поля боя.

В Интернете появились новые фрагменты видео масштабного разгрома механизированной колонны российской бронетехники под Новомихайловкой, где бойцы 72-й бригады ВСУ разнесли россиян.

Украинские военные обнаружили приближение вражеской колонны и нанесли огневое поражение из всех видов оружия, включая артиллерию и беспилотники.

В результате россияне по итогам боя потеряли большое количество живой силы и техники.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах удалось верифицировать потерю 11 единиц бронетехники.

Также на кадрах видно столкновение двух танков, которые беспорядочно сбиваются в кучу, пытаясь покинуть поле боя, однако в итоге обе машины подбиты и сгорают.

Особую ценность представляет видео, снятое глазами пилота подразделения аэроразведки Shadow.

На кадрах видно, как оператор беспилотника осуществляет контроль, корректирует огонь артиллерии и фиксирует результаты огневого поражения ПТРК 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.