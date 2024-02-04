Z-военкор Гузенко набросился с оскорблениями на Путина 4.02.2024, 14:55

Из-за ликвидации российских военных в Лисичанске.

Рейтинги главы РФ Владимира Путина среди российских Z-патриотов стремительно падают из-за неспособности победить Украину.

Ультраправый военный РФ Егор Гузенко (Тринадцатый) набросился с оскорблениями на главу России после прилета ракеты по Лисичанску.

Сорвался он вечером 3 февраля и опубликовал несколько дерзких постов, передает Диалог.UA .

Отметим, что вчера ракеты, предположительно, HIMARS прилетели по ресторану в оккупированном Лисичанске.

Очевидцы сообщают, что в момент удара в данном заведении обедали военные РФ. Россияне уверяют, что извлекли из-под обломков уже 28 тел.

Гузенко разволновался из-за того, что Кремль никак не реагирует на такие удары ВСУ. «Донецк, Белгород, Лисичанск. Ответов так и не последовало. Все по запланированному стилю, вместо красных линий остались одни коричневые черкаши… Такое ощущение, что наши власти подыгрывают врагам, потому что Москву это не волнует, у них там выборы скоро. А кого выбирать-то? Того, кто позволяет убивать наших соотечественников? Нет уж, извольте», - написал разгневанный ультрапатриот.

Он также пожаловался на ликвидацию в России главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которого он считал «своим кандидатом» в лидеры РФ.