Террорист Гиркин собрался на войну против Украины 9 4.02.2024, 15:23

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Адвокат сообщил подробности.

Осужденный за призывы к экстремизму бывший «министр обороны» так называемой «ДНР», российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин может отправиться добровольцем на фронт в Украину из колонии.

Такое заявление сделал его адвокат Александр Молохов.

По словам адвоката, Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт, но ему создали такие условия, что он не мог этого сделать.

По мнению Молохова, также не исключается вариант с условно-досрочным освобождением Стрелкова.

«Игорь Иванович, как началась «СВО», неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия — провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Именно — противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть», — заявил Молохов.

25 января Игоря Стрелкова-Гиркина приговорили к 4 годам колонии общего режима. Экс-министра обороны так называемой «ДНР» признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности.