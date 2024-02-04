Разведка Британии объяснила, для чего в Беларуси остается тысяча «вагнеровцев» 1 4.02.2024, 15:30

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Россия продолжает их использовать.

Британская разведка заявила, что сейчас в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК «Вагнер». Россия пользуется этим, чтобы заставить Украину усилить контроль над границей с Беларусью.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в воскресенье, 4 февраля.

Разведчики отметили, что «вагнеровцы» присутствуют в Беларуси с июня 2023 года, тогда их количество составляло 8 тысяч человек. Они продолжают обучать белорусских военных, считают в британской разведке.

Отмечается, что сейчас боевики участвуют в подготовке войск министерства внутренних дел Беларуси, однако вряд ли будут принимать непосредственное участие в поддержании внутренней или пограничной безопасности в стране.

«Длительное присутствие наемников Вагнера в Беларуси почти наверняка также приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину поддерживать оборонительные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных будущих вторжений», — добавили в Минобороны Великобритании.