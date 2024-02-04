Кремль устроил громкий скандал из-за передачи оружия Украине от Эквадора 3 4.02.2024, 15:39

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Россиян оставят не только без бананов.

Россия официально начала «банановую войну» против Эквадора – введен частичный запрет на импорт бананов и полный на поставку гвоздик.

Российский информационные агентства сообщают, что контролирующий орган Россельхознадзор якобы нашел в товарах многоядную муху-горбатку.

В планах российских властей проверить еще и ананасы из Эквадора, передает Mash.

По странному стечению обстоятельств муха была обнаружена сразу после того, как президент Эквадора сообщил о намерении передать Соединенным Штатам находящееся в стране оружие и военную технику производства РФ и СССР (предполагается, что Вашингтон после этого отправит вооружение Украине).

Появление новости о планах передачи оружия Киеву вызвало скандал в Москве, однако эквадорские власти не стали менять своего решения.

Пользователи социальных сетей, эксперты и журналисты уверены, что Москва пытается отомстить Эквадору.

Ранее Москва уже вводила ограничения на поставки товаров из Украины, Грузии и других стран.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о «банановой войне». Многие комментаторы осуждают действия России, называя их абсурдными и нелогичными.

Пока сложно сказать, какими будут последствия «банановой войны». Эквадор может понести экономические потери, а Россия может столкнуться с дефицитом бананов и гвоздик.

«Это просто смешно, Россия воюет с бананами», – пользователь Twitter. «Россия опять пытается всех запугать и наказать, но это не сработает» – пользователь Facebook. «Банановая война – это уровень современной России», – пишут пользователи Сети.