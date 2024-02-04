закрыть
4 февраля 2024, воскресенье, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл на фронт в Работино

3
  • 4.02.2024, 15:52
  • 1,964
Зеленский прибыл на фронт в Работино
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины поддержал бойцов на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», - рассказал он.

По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.

«На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!», - добавил глава государства.

Освобождение села Работино

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день ВСУ подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса