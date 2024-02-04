Зеленский прибыл на фронт в Работино

Зеленский прибыл на фронт в Работино3
- 4.02.2024, 15:52
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Президент Украины поддержал бойцов на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», - рассказал он.
По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.
«На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!», - добавил глава государства.
Освобождение села Работино
В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
На следующий день ВСУ подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.