Лукашенко угрожает собственный «Пригожин»? 2 4.02.2024, 16:00

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У диктатора есть причины волноваться.

Николай Карпенков хочет вывести внутренние войска в отдельную структуру по образцу Росгвардии.

О том, что замминистра МВД Карпенков пытается пролоббировать реформу, на днях сообщили СМИ.

«Отношения между министром Иваном Кубраковым и его заместителем Карпенковым становятся невыносимо плохими — Карпенков планирует отделение внутренних войск от МВД в отдельную структуру наподобие Росгвардии. А то, что Лукашенко не отправил Карпенкова в сентябре на пенсию, косвенно говорит о дальнейших планах на этого человека», — сказал источник из структуры МВД.

Напомним также, что в последнее время в телеграм-каналах даже распространяются слухи, что Карпенков может сменить Кубракова на посту руководителя МВД.

Сайт UDF объяснил, почему Лукашенко стоит волноваться из-за усиления роли командующего внутренними войсками.

Карпенков все больше напоминает Пригожина, который поднял мятеж в России

Стремительный карьерный взлет Карпенкова произошел благодаря его публичным и радикальным действиям во время протестов в 2020 году. При всем массовом насилии в отношении мирных граждан кто еще из силовиков кроме Карпенкова так открыто нарушал закон, не пряча свое лицо? Напомним, на тот момент руководитель ГУБОПиК без какого-либо стеснения разбил витрину в кафе на проспекте Победителей.

Получив от Лукашенко благодарность в виде назначения на пост замминистра-командующего внутренними войсками, Карпенков продолжил публичную активность и демонстрацию своих амбиций.

Силовик регулярно светится на телевидении, давая интервью Азаренку и другим пропагандистам, и занимается созданием уже шестого нового подразделения спецназа – с помощью инструкторов ЧВК «Вагнер».

Другими словами, Карпенков все больше становится похож на Пригожина. Между тем амбициозность последнего, несмотря на изначальную преданность Путину, привела основателя ЧВК «Вагнер» к мятежу.