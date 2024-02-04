«Есть страны, куда точно не стоит ехать гражданам Беларуси» 4.02.2024, 16:20

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Адвокат — об уроках и выводах из кейса группы «Би-2».

Спустя неделю заключения в таиландской миграционной тюрьме музыкантов группы «Би-2» история завершилась благополучно. Следом за Егором Бортником, белорусом с израильским паспортом, весь коллектив смог улететь из Таиланда в Израиль.

Группу задержали 24 января после концерта в Пхукете, поводом стали «неправильно оформленные» организаторами концерта документы.

Для того, чтобы часть музыкантов не депортировали в страну гражданства — РФ — понадобилось вмешательство консулов Австралии и Израиля, длительные переговоры с МИД Таиланда, в то время как российские дипломаты настаивали на высылке в Россию, где участникам группы грозило преследование за антивоенную позицию.

Кремлевские пропагандисты не скрывают разочарования таким исходом.

Есть опасения, что эта ситуация может открыть ящик Пандоры: прецедент создан и кто гарантирует, что очередная зарубежная поездка или просто отдых будут безопасны как для «Би-2», так и для многих других артистов, а также писателей, спортсменов, политиков, высказавших четкую антивоенную позицию и выступивших с критикой режима.

Как оценить эту историю с точки зрения права, и что этот случай может значить для белорусских политиков и активистов — потенциально небезопасных стран, откуда есть риски быть депортированным в Россию или Беларусь, становится все больше?

Президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина говорит в комментарии «Филину»: у нее не было сомнений, что история с «Би-2» закончится благополучно:

— Я знала, что будет все нормально. Потому что наличие второго гражданства у музыкантов и активное участие тех государств, гражданами которых они являются — уверена, что это сработало бы.

Однако в данном случае ситуация касалась публичных людей и громко освещалась, благодаря чему даже участники с одним гражданством РФ избежали депортации. А если дело коснется немедийных активистов?

— Начнем с того, что существует так называемая «серая зона», когда нам неизвестно, как себя поведет страна, — говорит адвокат. — И есть страны, куда точно нельзя ехать гражданам Беларуси.

Я бы не сказала, кстати, что это единственный прецедент — насколько мне известно, по запросу российской и белорусской стороны уже задерживались граждане РФ и РБ. Поэтому для меня в происходящем ничего нового, я всегда говорю своим клиентам, что вот в эти страны ехать опасно, и пересадку там делать не стоит.

В данном случае, конечно, опубличивание ситуации было важным. Но также важен и тот факт, какие у вас есть документы.

Если вы — гражданин только Беларуси, то к вам очевидно приедет белорусский консул, а не дипломаты Австралии или Израиля. У лидеров «Би-2» австралийское и израильское подданство, эти государства имели право защищать своих граждан, и консулы хорошо сработали. А если ты гражданин только Беларуси — пожалуйста, не езди в эту страну.

— Помимо Таиланда, какие еще страны лучше исключить из маршрутов белорусским активистам?

— Мьянма, Китай — точно недружественные страны для того, чтобы белорусам в них ехать. Не совсем понятно, что с государствами Африки: ЮАР вроде бы на запросы из Беларуси и РФ не реагирует, но Замбия, Зимбабве и так далее — тоже не те страны, которые стоит посещать.

И та самая «серая зона», в которой пока работает, что людей не выдают по запросу и не высылает, но неизвестно, как они себя поведут дальше. Это, например, Грузия, Турция. Хотя уже был случай задержания на выезде из Грузии, с обыском и угрозами: мол, поедете в Минск.

Хотя Грузия, конечно, очень хочет в ЕС и, возможно, не будет таким заниматься — но там сложная политическая ситуация, и если качели качнутся куда-то не туда, грузинские власти могут начать ближе дружить с Беларусью, тем более, у их службы госбезопасности есть договор о сотрудничестве с белорусским КГБ. Так что это не самая безопасная страна, в том числе и для проживания белорусов.

Отдельно Мария Колесова-Гудилина напоминает про ситуацию в Армении: уже системно происходят случаи, когда люди выезжают из Грузии, чтобы сделать визаран и вернуться, а их задерживают. И хотя за последнее время никого не выдавали, тенденцию адвокатка называет тревожной.

— Человек может быть в розыске даже не Интерпола, а межгосударственном — например, Армении, Грузии, России — и пожалуйста, его легко задерживают. В лучшем случае, если удается связаться с правозащитниками, активист остается в стране, но могут быть и плачевные истории, когда реально вывезут на территорию РБ.

Могут ли быть опасными туристические направления?

— Мы не знаем, как оно будет, — констатирует адвокатка. — Например, в Турции сидят адвокаты, задержанные за профессиональную деятельность, и их обвиняют в «терроризме» — это вам ничего не напоминает? То есть, сегодня из этой страны не выдают, а завтра выдают. Но и назвать Турцию небезопасной для белорусов я также не могу, там множество белорусов живут.

Мария Колесова-Гудилина приводит пример: белорусы, находящиеся в Литве на гуманитарных основаниях или под международной защитой, при продлении документов должны отметить в специальном списке Департамента миграции, были ли они в одной из стран, которые рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности — в этом перечне есть, кстати, Беларусь и Россия, Грузия, Армения, Казахстан.

Пока наиболее защищенным является Евросоюз, Англия, Исландия, США. Хотя я считаю, что если человек сознательно возвращается в Беларусь или остается в стране, или едет в потенциально небезопасную страну — это все-таки его выбор, его право, и за это нельзя осуждать, не зная всех обстоятельств. Можно только посочувствовать.

Считается, если ты предупрежден, то вооружен, но с течением времени многие забывают, что опасно, что нет — хочется нормально жить, в том числе путешествовать, и это совершенно понятно. Просто помните, что есть страны, поездка в которые может нести риски.