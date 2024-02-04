Путин подвел Россию к катастрофе 3 Анатолий Несмиян

4.02.2024, 16:29

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Анатолий Несмиян

И перешагнул за черту.

Армения выходит из-под российского военного зонтика, что в практическом плане неизбежно будет означать появление военных баз других государств, возможно, даже баз НАТО.

В общем-то, это итог всей российской политики в Закавказье, когда Кремль играл в «управляемый конфликт», а коррумпированный насквозь карабахский клан с удовольствием разменивал безопасность страны на личную выгоду.

Пока Россия еще тянула на остатках устойчивости, такая политика как-то работала, но как только Кремль подвел страну к катастрофе и перешагнул за черту, всё начало рассыпаться буквально на глазах. Скорее всего, эта ситуация уже необратима, эксклюзивные права на Закавказье Россия потеряла. В лучшем случае она там останется на равных правах с другими игроками, в худшем - её безо всяких сантиментов просто выдавят.

Повторяется история с европейским рынком - попытка укусить больше, чем размер рта, привела вообще к потере присутствия на колоссальном и самом выгодном на планете рынке с очень серьезными позициями, которые точно так же рассыпались прахом.

Политика Кремля вообще похожа на серую гниль - превращает в ничто всё, с чем соприкасается.

Анатолий Несмиян, Telegram