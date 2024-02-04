Подполковник ВСУ: Армия РФ «купается» в боеприпасах, спускает их даже на воробьев 4.02.2024, 16:43

1,404

Украинский военный прокомментировал хаотичные обстрелы россиян.

Оккупанты не испытывают нехватки боеприпасов - они увеличили почти вдвое интенсивность обстрелов на Лимано-Купянском направлении, стреляя хаотично, иногда даже по воробьям.

Об этом руководитель пресс-службы штурмовой бригады «Стальний кордон» подполковник Иван Шевцов заявил в эфире телемарафона.

«Если говорить за период до Нового года и сейчас, то враг больше активизировался на Лиманском направлении», - отметил подполковник.

Шевцов добавил, что на Купянском направлении достаточно высокая интенсивность атак сохраняется. По его словам, за прошедшие сутки на этих направлениях враг совершил 13 атак.

Военный отметил, что армия РФ продолжает осуществлять интенсивные артобстрелы позиций Сил обороны Украины и приграничных населенных пунктов. По его словам, противник начал использовать технику во время штурмов.

Он рассказал, что оккупанты за прошедшие сутки совершили 707 артобстрелов.

«Это довольно много. В среднем к Новому году было около 400-500, а сейчас в среднем - 700-800. Это свидетельствует о том, что у врага нет недостатка боеприпасов», - подчеркнул Шевцов.

По его словам, также противник интенсивно использует дроны, в частности, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении было 17 случаев применения FPV-дронов.

Боеприпасов у Сил обороны Украины пока достаточно, но их используют точечно, то есть, если есть определенная цель, то тогда происходит применение артиллерии, указал Шевцов.

«А враг, имея больше боеприпасов, чем мы, осуществляет артобстрелы хаотично, просто пугая местное население», - добавил он.

Шевцов отмечает, что оккупанты хотят до начала президентских выборов в России выйти на рубеж левого берега реки Оскол, занять населенные пункты Купянск и Купянск-Узловой.

«Но таких дедлайнов у них уже было много и никаких успехов на этом направлении у врага нет», - отметил подполковник.