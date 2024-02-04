Белорусам советуют запастись наличными 4.02.2024, 16:58

7,616

В чем причина?

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в предстоящую ночь с воскресенья на понедельник 4 февраля — с 3.00 до 6.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

Есть повод запастись наличными на всякий случай, пишет «Зеркало».

«С 03.00 до 600 часов возможны перерывы в обслуживании карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к нашему аппаратно-программному комплексу», — сообщил Банковский процессинговый центр.

О возможных сбоях в работе карточек среди прочего объявил в том числе «Приорбанк». «В связи с этим возможны перерывы в обслуживании карточек „Приорбанка“ в терминалах, банкоматах и устройствах самообслуживания других банков», — предупредили в финучреждении.

БелЖД тем временем сообщает, что из-за работ Банковского процессингового центра предстоящей ночью с 2.30 до 6.00 будет закрыта возможность покупки и возврата электронных билетов.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».