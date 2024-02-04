В Гродно школьник хотел пошутить и получил год «домашней химии» 4.02.2024, 17:22

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На показательный суд согнали других учеников.

Суд Октябрьского района Гродно провел выездное заседание, на которое пригласили учеников СШ №41. Дело в том, что обвиняемым оказался также школьник: девятиклассник этой же школы, пишет newgrodno.by .

На скамью подсудимых его привела неудачная шутка. В ноябре юноша взял телефон одноклассника и с него отправил на адрес школы письмо с сообщением о том, что здание заминировано. Также он потребовал выкуп.

Ситуацию без внимания не оставили. Горе-минера быстро вычислили. Он сказал, что просто хотел пошутить.

Шутка обошлась дорого. По решению суда молодой человек приговорен 1 году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.