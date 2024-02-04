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Российским элитам перекрыли кислород

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 4.02.2024, 17:31
  • 3,862
Российским элитам перекрыли кислород

Кремль эту тему тактично умолчал.

Овсянниковы против системы.

Эта фамилия для России стала громкой еще после того, как одна бывшая сотрудница пропагандистской помойки Марина Овсянникова заявила о своем реальном отношении к «спецоперации», а сама журналистка — триггером. Теперь настал черед ее однофамильца. И нет, он не нашел запрятанную куда-то глубоко совесть, он просто попался лондонским правоохранителям на отмывании денег.

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне. Его обвиняют в обходе антироссийских санкций, открытии счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, а также в нескольких эпизодах отмывания денег на общую сумму £65 тыс. Кремль эту тему тактично умолчал, а вот посольство России подтвердило, что верхушка в курсе, и обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании экс-губернатора.

Что же такого противоречивого для системы сделал второй Овсянников? А он своими действиями перекрыл кислород российским элитам — теперь уезжать из страны будет трудно не только простым россиянам, которые оставляют здесь семьи, чтобы избежать силового преследования, но и прикормленным у кормушки «главам регионов» с прочими олигархами. Наконец-то равноправие.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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