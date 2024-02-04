Российским элитам перекрыли кислород Телеграм-канал «Русский декаданс»

4.02.2024, 17:31

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Кремль эту тему тактично умолчал.

Овсянниковы против системы.

Эта фамилия для России стала громкой еще после того, как одна бывшая сотрудница пропагандистской помойки Марина Овсянникова заявила о своем реальном отношении к «спецоперации», а сама журналистка — триггером. Теперь настал черед ее однофамильца. И нет, он не нашел запрятанную куда-то глубоко совесть, он просто попался лондонским правоохранителям на отмывании денег.

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне. Его обвиняют в обходе антироссийских санкций, открытии счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, а также в нескольких эпизодах отмывания денег на общую сумму £65 тыс. Кремль эту тему тактично умолчал, а вот посольство России подтвердило, что верхушка в курсе, и обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании экс-губернатора.

Что же такого противоречивого для системы сделал второй Овсянников? А он своими действиями перекрыл кислород российским элитам — теперь уезжать из страны будет трудно не только простым россиянам, которые оставляют здесь семьи, чтобы избежать силового преследования, но и прикормленным у кормушки «главам регионов» с прочими олигархами. Наконец-то равноправие.

Телеграм-канал «Русский декаданс»