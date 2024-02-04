Защитники Украины отбили мощную атаку и обратили оккупантов в бегство 4.02.2024, 17:42

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Враг потерял танки, МТЛБ и живую силу.

Украинские защитники продолжают стойко держать оборону на линии фронта и наносят врагу значительные потери. В этот раз бойцы 31-го отдельного механизированного батальона продемонстрировали, как в сотрудничестве с другими подразделениями успешно отразили атаку вражеских сил, пишет «Обозреватель».

Видео работы защитников Украины опубликовали на Facebook-странице 31-й 31 ОМБр. Во время боя была уничтожена вражеская техника, в том числе танк Т-72 и бронетранспортер МТЛБ, а также была нейтрализована живая сила противника.

«Бойцы 31 ОМБр во взаимодействии с другими подразделениями отбили вражеский штурм. Уничтожена вражеская техника: Т-72, МТЛБ и живая сила врага. После подрыва на мине вражеского МТЛБ оккупанты хотели скрыться в посадке, но там их также ждал подарок», – сообщает служба по связям с общественностью 31 ОМБр.