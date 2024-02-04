Найден феномен, навсегда «разделивший» людей рожденных до и после 1998 года 4.02.2024, 18:19

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Это определенный звук.

В современной культуре существует один звук, навсегда разделивший людей до и после 1998 года. Те, кто родился позднее, скорее всего с ним даже не знакомы. Более старшее поколение должно узнать сигнал с первых нот, пишет Trendymen.

Ролик с соответствующим утверждением блогера стал популярен в сети недавно. Его видео набрало полмиллиона просмотров и почти столько же удивленных комментариев. Ведь речь идет о звуке подключения модема к телефонной линии для обеспечения доступа в Интернет.

Коммутируемый доступ использовался вплоть до середины 2000-х годов. Модем подсоединялся к сети через провайдера — словно совершался звонок, после которого провайдер «отвечал» и обеспечивал подключение.

В этот момент поступала серия звуковых сигналов, обычно длительностью не больше 20-30 секунд. Стоило кому-то взять трубку стационарного телефона в другой комнате и связь с сетью сразу пропадала.

В середине нулевых коммутируемый доступ устарел, появились широкополосные соединения. Сегодня доступ в Интернет можно получить практически из любой точки мира — само собой, никаких звуковых сигналов пользователю больше не приходит.

— Поразительно. Я родился в 2002 и даже не слышал ни о каких звуках, — комментировали видео подписчики блогера.

Другие же удивлялись, каким образом можно было пропустить столь знакомое им явление.