Российские «мобики» в Украине пожаловались на командиров-садистов 4.02.2024, 18:33

Видео с наказанными оккупантами вызвало резонанс.

Российские «мобики», воюющие на Донецком направлении в Украине, пожаловались на российских командиров-садистов. Оккупанты рассказали, что их жестоко избили, а затем несколько дней держали прикованными в наручниках без еды и воды.

Как пишет obozrevatel.com, видео с наказанными оккупантами опубликовали в одном из российских Telegram-каналов. Соответствующие кадры сняли 13 января российские солдаты с воинской части №41680.

Командование избило их, а затем приковало наручниками к поручням. Мужчины провели в обездвиженном состоянии несколько дней: все это время их не кормили и не отпускали в туалет.

«По двое суток сидят в наручниках, в туалет ходят в бутылку» – сообщает российский источник.

После отбывания наказания одного из солдат отправили на передовую, а другому удалось скрыться.

По словам военных, такие «карательные меры» были применены из-за «проверок» в части. Кроме того, командование пыталось блокировать доступ в интернет, чтобы видеоролики с жестким обращением не могли распространиться. После публикации видео его автор жаловался, что его «хотят обнулить», а впоследствии исчез из связи.

Ранее оккупанты из этой части уже высказывали жалобы на денежные поборы и физическое насилие со стороны командования. Их родственники также обращались с видеообращениями, призывая к проведению проверок этих ситуаций.