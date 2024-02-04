Евродепутат от Венгрии: Орбан потерял все свое влияние, он полностью изолирован 1 4.02.2024, 18:50

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Пророссийский политик столкнулся с последствиями своих заявлений.

Страны-член Европейского Союза нарастили производственные мощности собственных военно-промышленных комплексов и в ближайшие месяцы ожидается увеличение поставок вооружений Украине. Потому что, неопределенность в Соединенных Штатах Америки в отношении предоставления помощи Украине является главной проблемой на сегодня. Европарламент должен следить за тем, чтобы вопрос безопасности Украины оставался приоритетным, так как это гарантия безопасности ЕС, а Запад должен победить Россию, как победил нацистскую Германию во Второй Мировой Войне.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Венгрии, член комитетов по безопасности и комитета по иностранным отношениями Аттила Ара-Ковач.

«Как и все демократические силы в Украине, я обеспокоен нынешней ситуацией. Мы, конечно же, выучили урок времен Второй мировой войны, когда западным демократиям было очень трудно бороться с нацистской Германией, но в конце концов удалось одержать победу. Именно это должно произойти сейчас с Россией», — заявил политик.

«В последнее время произошли две важные вещи: Европа пришла к серьезному решению как краткосрочных задач по ускорению производства вооружений, так и более долгосрочных — по созданию мощной общей армии, в которой Украина, несомненно, будет играть ключевую роль. Венгерское правительство больше не является фактором, способным предотвратить все это, Орбан потерял все свое влияние, он полностью изолирован», — отметил евродепутат.

«Неопределенность в США, с другой стороны, несет в себе огромный риск: мы не знаем, каким будет исход президентских выборов, и не знаем, как долго большинство Республиканцев в Конгрессе будет блокировать военную помощь Украине. В этом я вижу сейчас главную проблему. Судя по всему, в ближайшие месяцы производство оружия в Германии и Франции значительно возрастет, и поставки в Украину тоже. А в Европарламенте мы будем следить за тем, чтобы безопасность Украины оставалась приоритетом. Потому что это также гарантия европейской безопасности», — подытожил венгерский европарламентарий.