На границе Беларуси со странами ЕС возникла нетипичная ситуация 4.02.2024, 19:02

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Анализ статистики пограничных служб.

За минувшие сутки, 3 февраля, страны Европейского союза вновь не зафиксировали попыток проникновения мигрантов с территории Беларуси. Об свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистики пограничных служб соседних государств ЕС. Речь о тех мигрантах, которые пытаются попасть в ЕС в обход погранпереходов.

С начала миграционного кризиса (весна 2021 года) это 19-й такой случай и 18-й — с начала года. Спокойно на границе было 4, 7, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1 и 2 февраля 2024 года, а также 29 ноября 2023-го.

Таким образом, попыток нет восьмой день подряд.

С начала 2024 года страны ЕС остановили 96 попыток нелегального проникновения из Беларуси. Для сравнения: в январе 2023-го их было зафиксировано 1.989 — в 21 раз больше, чем за аналогичный месяц этого года. Количество попыток проникновения в Польшу уменьшилось в 16 раз (с 1.398 в 2023 году до 87 в 2024-м), Латвию — в 74 раза (372; 5), Литву — в 55 раз (219; 4).

Всего в 2023 году предотвращено 42.078 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси (Польша — 25.571, Латвия — 13.863, Литва — 2.644), в 2022-м — 31.892 (Польша — 15.655, Латвия — 5.026, Литва — 11.211). Общий рост составил 31,9% (на польском направлении — в 1,6 раза, латвийском — в 2,8 раза; на литовском зафиксировано снижение в 4,2 раза).Статистика, выведенная «Позіркам» на основании ежедневных данных, свидетельствует, что напряженность на границе Беларуси и ЕС колеблется, к концу 2023 года она заметно снизилась, тенденция наблюдается и в начале 2024-го.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.