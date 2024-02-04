Война кланов в Кремле: дипломат раскрыл сценарий бунта в окружении Путина 4.02.2024, 19:16

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Ранее уже происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ.

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко прокомментировал информацию о вероятной войне кланов в окружении российского диктатора Владимира Путина.

«Я не готов на бытовом уровне разбрасываться словами о ситуации в окружении Путина. Для этого нужно иметь какие-то основания – либо быть этим «окружением», либо иметь информацию из первых рук, а у меня такой информации нет», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

Вместе с тем дипломат напомнил о том, что ранее происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ, которые проявлялись из-за попыток взять под контроль тот или иной финансовый поток или ресурс России.

«Это случалось неоднократно. Эти конфликты есть, некоторые есть и сейчас. Какие-то из них видны, какие-то нет. Но на способность вести войну против нас это не влияет», - отметил он.

Собеседник пояснил, что при этом не стоит надеяться на чудо – при любых конфликтах окружение Путина способно находить общий язык перед лицом опасности.

«Разве что на определенном этапе причиной может стать полный коллапс экономики или управления, но, к сожалению, не очень скоро. Не так скоро, как нам бы этого хотелось. Весь мир и мы также работаем над тем, чтобы это произошло. И это в конце концов произойдет», - добавил Яременко.