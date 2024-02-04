У российской армии появилась новая проблема: аналитик указал на любопытную тенденцию 4.02.2024, 19:29

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Процесс, известный как «каннибализация», приобретает все более четкие очертания.

Cитуация с нехваткой боевой техники у россиян приобретает все более четкие очертания и особенно хорошо это заметно на примере самоходной артиллерии.

Так OSINT-аналитик High_Marsed в своем профиле в X проанализировал спутниковые снимки российских баз, на которых хранятся САУ и пришел к выводу, что помимо снятия самих САУ с хранения также наблюдается процесс снятия стволов.

Этот процесс, известный как «каннибализация», призван использовать военную технику для замены недостающих деталей на других единицах.

А поскольку артиллерийские стволы имеют свойство изнашиваться, то потребность в них гораздо выше. И это позволяет сделать выводы о состоянии российской артиллерии.

Исследователь отмечает, что наиболее напряженная ситуация с САУ 2С5 «Гиацинт-С» и 2С7 «Пион». Гиацинт использует снаряд калибра 152-мм, однако он несколько отличается от других 152-мм снарядов советского и российского образца, а потому не понятно производятся ли стволы к этим орудиям в принципе. «Пион» и вовсе стреляет калибром 203-мм, то есть его ствол изнашивается быстрее.

Впрочем, ситуация с 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С» можно считать лишь немногим лучше, поскольку их стволы тоже активно снимают.

В то же время 2С1 «Гвоздика» остаются почти нетронутыми, однако аналитик говорит, что наибольшей проблемой с их 122-мм калибром заключается в необходимости находить нужное количество снарядов, что сказалось на частоте их применения, а следовательно и на ресурсе стволов.