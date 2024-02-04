Politico узнало, что Байден действительно говорит о Трампе за закрытой дверью 4.02.2024, 19:41

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Критикует в резкой форме.

Президент США Джо Байден известен своей эмоциональностью за закрытыми дверями. Однако его подлинные мнения чуть не ускользнули на публику во время его выступления в Велли-Фордж в прошлом месяце по случаю третьей годовщины мятежа 6 января. Оживленный и разъяренный, Байден высмеял Дональда Трампа и его последователей за то, что они радуются политическому насилию, пишет Politico.

«На своем митинге он шутит о подстрекаемом великой ложью Трампа злоумышленнике, ударившем молотком по черепу Пола Пелоси. И он думает, что это смешно. Он смеялся на этот счет. Какой больной…», – сказал Байден.

Издание пишет, что в частном окружении Байден продолжает высказывать свое мнение. По словам лиц, присутствующих при частных разговорах президента с друзьями и помощниками, он охарактеризовал Трампа как человека, который наслаждается чужими несчастьями.

Эти высказывания могут противоречить образу Байдена, которого часто изображают как человека, стремящегося снизить уровень жестокости и язвительности в политике. Но они также иллюстрируют гнев, который он испытывает к человеку, который сместил с поста президента и с которым вполне возможно столкнется снова, отмечает Politico.

По словам трех людей, знакомых с его частными разговорами, Байден давно обеспокоен подстрекательством Трампом к политическому насилию, которое, по мнению действующего президента, является прямой угрозой для демократии страны и глубоко антимериканским явлением.