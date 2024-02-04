«Е-доставка» вводит изменения для покупателей 4.02.2024, 20:04

Зона доставки существенно сократилась.

«Евроопт» останавливает работу «Е-доставки» в некоторых регионах — в Витебске, Гомеле, а также окрестностях этих областных центров. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщается на сайте ритейлера.

Напомним, в эти города «Е-доставка» вернулась в сентябре прошлого года.

В Гомеле служба доставки товаров перестала работать со 2 февраля, а из Гомеля она уйдет с 7-го числа этого месяца.

«Мы всегда стремились быть для вас идеальным супермаркетом с доставкой. С момента нашего возвращения в Витебск и Гомель мы доставили жителям этих городов более 35 000 заказов. Но, к сожалению, в начале февраля мы вынуждены остановить свою работу в этих зонах обслуживания», — сообщил ритейлер и добавил, что покупатели могут заказать товары в Emall с самовывозом из «Европочты» или с доставкой на дом.

Напомним, зона доставки этого онлайн-магазина существенно сократилась в ноябре 2022 года. Однако в сентябре 2023-го ритейлер расширил список населенных пунктов, в которые можно было оформить доставку.