Кремль испугался глубинного народа 2 Телеграм-канал «День опричника»

4.02.2024, 20:21

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Действия пропагандистов дали обратный эффект.

В Москве у Могилы неизвестного солдата «белые платочки» провели акцию, приуроченную к 500-му дню с начала мобилизации. Активисты возлагали цветы и высказывали лозунги. Неподалеку дежурили автозаки. Не успела акция закончиться, как силовики стали задерживать... журналистов. Всего они увезли 27 человек.

Таков страх перед публичностью. Нельзя давать глубинному народу знать об акциях протеста. Лучше перемолоть события через пропагандистов. Однако получается обратный эффект. В соцсетях все ходы записаны всё зафиксировано.

Телеграм-канал «День опричника»