«Влад не просто очнулся, удивлены были все» 1 4.02.2024, 20:43

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Как девушка из Дубая помогает минскому парню после аварии.

Эта авария в Минске была рядовой сводкой в отчетах ГАИ: не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в мусоровоз. Картина жуткая: полностью вмятая сторона водителя – парень попал в реанимацию.

С тех пор прошло четыре месяца. Влад и Ния считают 1 октября 2023 года вторым днем рождения парня. А его восстановление, которое удивило многих опытных врачей и реабилитологов, иначе как чудом не назовешь.

Впереди еще долгий путь, а пока – инвалидность. Влад всему учится заново, как маленький ребенок. Tochka.by съездила в Гродно, где живет пара, и узнала, как авария изменила жизнь обоих.

И в горе, и в радости

Влад с трудом встает с дивана и делает первые шаги – сам, без ходуль и посторонней поддержки. Еще недавно он лежал в реанимации – был в коме. И назло прогнозам всех врачей вдруг очнулся. Рядом все это время была Ния.

Нимеша родом из Дубая. Их встреча с Владом – череда случайностей. Она должна была поступать на учебу в Италию, прилетела в Беларусь за оформлением визы. А потом – коронавирус, закрытые границы, режим ожидания. Решила поступать в белорусский вуз, осталась жить и учиться в Гродно.

Девушка случайно познакомилась с Владом – парень не мог пройти мимо экзотической красавицы. Он тоже привлек внимание Нии – видный молодой человек, высокий, спортсмен. С тех пор они вместе.

Ния тогда почти не знала русского языка, а сейчас уже довольно бегло на нем разговаривает. Иногда спрашивает на английском у молодого человека, как что-то сказать по-русски. Влад, который говорит после аварии «как пьяный», легко переводит. После такой-то травмы.

«Даже в реабилитационном центре (он этого не помнит) Влад как-то неосознанно переходил на английский в общении со мной и врачами. Удивительно», – делится Ния.

Еще до аварии начали жить вместе – счастливые и влюбленные. Все изменило раннее утро воскресенья, 1 октября.

«Я не помню месяц до аварии и несколько месяцев позже. Сейчас в голове только последние три недели, но память возвращается постепенно. Хотя я не хотел бы вспоминать то, что случилось», – говорит Влад.

«Думала, что он умер»

Ния же помнит тот день в мельчайших подробностях. Она созвонилась с Владом примерно за полчаса до аварии, сказала, что идет спать. Было около шести утра. Парень согласился подработать месяц таксистом в Минске, возвращался домой и должен был встретиться с другом перед отъездом в Гродно к девушке. Но вдруг перестал выходить на связь, что не было на него похоже.

«Друг стал обзванивать больницы, милицию. Он раньше всех узнал, что произошло. Я же была в Гродно, он сказал мне только к полудню, что Влад в реанимации, но с ним все хорошо. Я не понимала: в реанимации – это уже вряд ли хорошо. Выбежала в тапочках, забыла куртку, даже не закрыла дверь – и сразу вызвала такси до Минска», – вспоминает Ния.

В больницу девушка попала только на следующий день – ее пустили не сразу. И даже не могла найти в себе силы зайти в реанимационную палату – боялась увидеть лицо Влада после аварии.

«Мы думали, он умер. Влад выглядел как неживой. Внешне никаких повреждений, но была сильная черепно-мозговая травма. На шестой день он был совсем холодный, мне даже было страшно идти в реанимацию. Врачи не давали никаких, вообще никаких прогнозов. Я консультировалась с докторами из Шри-Ланки и Дубая [родители Нии родом оттуда. – Tochka.by]. Нам сказали честно: он не выживет. И есть лишь маленький шанс, что очнется, но будет в «овощем» до конца жизни», – говорит Нимеша.

Так продолжалось неделю. Но Влад проснулся, правда, не сразу: некоторое время он был в вегетативном состоянии.

Собирая информацию по крупицам, родители парня и его девушка понимали: если Влад не очнется спустя полгода – это инвалидность на всю жизнь, а если пробудет в вегетативном состоянии около двух лет, то вряд ли из него выйдет.

«И я, и его родители знали: Влад бы не хотел так жить. Поэтому в первые две недели мы молились: либо пусть он очнется и живет, либо пусть… Об этом тяжело даже думать, но мы думали, что так бы хотел и Влад», – вспоминает Ния, а Влад кивает в подтверждение.

Помогло лечение стволовыми клетками. Технология относительно новая для всего мира, не только для Беларуси. Суть методики в том, что при тяжелых закрытых ЧМТ и после инсульта человека можно вернуть к нормальной жизни, используя новейшие методики клеточной терапии.

«Такое делают крайне редко, вроде бы есть какой-то «лимит». И повезло, что именно Владу почти сразу же после аварии в короткие сроки провели такую терапию . После этого он очнулся. И не просто очнулся, а прогресс стал невероятным – удивлены были все», – говорит Ния.

Иначе как чудом такое не назовешь. Влад стал реагировать на команды врачей, узнавать родных. Говорить он мог с трудом из-за стоящей ранее трахеостомы. Но смог написать на планшете первые слова Ние: «Я. Телбяя люблю».

Блог о ЧМТ

Обо всех этапах восстановления Ния рассказывала в своем блоге в TikTok. Она искала хоть какую-то информацию: чего ждать после такой травмы, как будет проходить выздоровление, какие навыки должны проявиться и когда. Но ничего не нашла.

Теперь об этом решила рассказывать подробно для тех, кто проходит такой же путь со своими родными. В блоге девушка фиксирует каждый этап выздоровления Влада.

«Люди пишут – мы стараемся помогать и подробно отвечать. Не все, например, знали, что у нас в стране есть такой хороший реабилитационный центр для пострадавших в ДТП, что есть такая возможность получить клеточную терапию. А мы подробно говорим, через сколько дней Влад смог самостоятельно сесть, через сколько встал, пошел, начал держать ложку. Это такая маленькая поддержка для других», – уверена Нимеша.

Конечно, сначала было не до видео в соцсетях. Ния – блогер. Но она прекрасно понимала, что не каждый человек хотел бы, чтобы его показывали в таком состоянии широкой публике. Поэтому первые видео снимались для врачей из других стран, чтобы получить консультацию. А потом она ждала, когда Влад придет в себя, – чтобы спросить у него разрешение на публикацию.

Конечно, сначала было не до видео в соцсетях. Ния – блогер. Но она прекрасно понимала, что не каждый человек хотел бы, чтобы его показывали в таком состоянии широкой публике. Поэтому первые видео снимались для врачей из других стран, чтобы получить консультацию. А потом она ждала, когда Влад придет в себя, – чтобы спросить у него разрешение на публикацию.

«Когда он пришел в себя, то разрешил мне публиковать видео. Но я видела и понимала, что он еще не совсем все осознает. Поэтому подождала еще. И когда увидела, что Влад – это снова Влад, только тогда, получив его согласие, стала вести этот блог», – вспоминает девушка.

Заново родился

Каким «вернется» человек после такой травмы, сказать было сложно. И родители, и Ния переживали, что это может быть совсем другой Влад.

«Я боялась, что он меня не вспомнит. Мы обсуждали такой вариант и с его родителями, что все возможно. Но это не главное: даже если бы он меня забыл, разлюбил или что-то еще, мне было бы все равно. Только бы жил», – рассказывает девушка.

«Как такую можно забыть? – смеется Влад. – Хотя не помню ничего из того, что было в реанимации, больнице и даже реабилитационном центре: как очнулся, о чем говорили, как я всему учился заново. Я многое не помню, но память потихоньку восстанавливается», – добавляет он.

Каждый день – реабилитация. Массаж, упражнения, прописи – врачи не дают прогнозов по восстановлению, но говорят, что все зависит только от него самого. А прогресс сейчас каждый день: Влад начал ходить, может самостоятельно делать многие вещи.

«Я был как ребенок – все заново. Но потом в реабилитационном центре мне сказали, что на их памяти так быстро восстанавливались только три пациента, а опыт работы у врача был огромный. Хочу поблагодарить всех причастных к моему выздоровлению, всех врачей и реабилитологов», – улыбается Влад.

График Нии тоже очень зависит от режима дня Влада – она с ним на всех этапах восстановления.

«У меня не было мыслей, что будет потом. Какой путь нам придется пройти. Потому что многие удивляются: зачем мне это все надо? Но я как-то не смотрела так далеко, у меня были в мыслях только предстоящие два года – успеть сделать все, чтобы он пришел в себя в этот срок, чтобы не начались какие-то необратимые последствия», – говорит Ния.

Мозг Влада пострадал в четырех отделах. Сейчас у него есть проблемы с движением, зрением и спастикой. Но он не унывает и строит планы на будущее.

«Конечно, пока далеко не на 100% восстановился. Но каждый день есть какие-то изменения. В планах – сделать предложение и жениться. Но сначала надо встать на ноги, чтобы было на что играть свадьбу», – смущает Влад Нию.