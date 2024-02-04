Совпадение? Не думаю! 4.02.2024, 21:21

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Дмитрий Киселёв

Помните, как Путин и Шойгу успокаивали россиян?

Мобилизация — крупнейший внутренний провал действующего режима. Власть никогда этого не признает, но факт остаётся фактом: мобилизация бы не случилась, если бы Путин выигрывал в войне. Да и хронология событий 2022 года в категоричной манере изобличительна. Поспешные действия российских властей настолько легко читаются, что мотивы очевидны любому.

10 сентября Минобороны России отчиталось о проведении в Харьковской области «операции по свёртыванию», так они прозвали хаотичное бегство с позиций. Вскоре украинские войска полностью освободят Харьковскую область, а уже 21 сентября Путин объявит о «частичной» мобилизации.

Та самая ситуация, когда крылатая фраза Дмитрия Киселёва: «Совпадение? Не думаю!» — как никогда к месту. Путин и его ближайшее окружение провалили «спецоперацию», проиграли эту бессмысленную войну, а последствия свалили на россиян.

Мобилизация — это предательство, которое длится вот уже 500 дней. Предательство, начавшееся с обмана. Помните, как Путин и Шойгу успокаивали нас всех? Никакой передовой, будете спокойно сидеть в тылу и заниматься рутинной работой, призовут всего лишь 300 тысяч человек, так что поводов для беспокойства нет…

И посмотрите, где мы оказались спустя 500 дней. Власть уже и не скрывает, что мобилизованные воюют на передовой, хотя должны были сидеть в тылу. «Частичная» мобилизация и вовсе обернулась бессрочной войной, с которой недавних гражданских не отпускают домой.

Мобилизация — крупнейший внутренний провал, который просто обязан научить всех россиян никогда и ни при каких обстоятельствах не верить ни единому слову, вырывающемуся из гнилой пасти путинских подстилок.

Андрей Окунь, Telegram