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Отставка Залужного: у Байдена прокомментировали слухи и сделали важное заявление

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  • 4.02.2024, 21:33
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Отставка Залужного: у Байдена прокомментировали слухи и сделали важное заявление
Валерий Залужный

В США придерживаются своего твердого решения.

В США отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Там заявили, что никоим образом не должны вмешиваться в эти процессы.

Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

«Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам», – отметил Салливан.

Стоит отметить, что заявлению Салливана предшествовала статья газеты The Washington Post, которая со ссылкой на двух информированных собеседников написала, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.

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