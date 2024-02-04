«Не зря посол России упомянул, что до сих пор есть разночтения» 2 4.02.2024, 21:58

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Эксперт — о планах Путина и Лукашенко унифицировать учебники.

В Беларуси «происходит колонизация истории», и создание общих с Россией учебников по этой дисциплине станет в этом плане важной вехой. Таким образом эксперт в сфере образования Андрей Лаврухин прокомментировал «Позірку» планы Москвы и Минска разработать единые учебники по истории для школ и вузов.

Лаврухин подчеркнул, что «до этого публичных заявлений о создании совместной истории речь не шла, Беларусь и Россия как разные государства имели разную историю».

При этом, по словам эксперта, всегда шла «битва за историческую правду», которую в массовом сознании ученые проигрывали политикам.

Инициатива создать общие учебники подтверждает, что происходит свойственная тоталитарным режимам «оккупация будущего, индоктринация на уровне образования и — системно — всего населения». Это «происходит через историю», поскольку «историческая память связана с конструированием гражданской идентичности».

«Если дети считают изложенные в учебнике события реальными, политика дальнейшей индоктринации становится успешной. И можно манипулировать общественным сознанием и людьми», — считает эксперт.

Лаврухин полагает, что содержание учебника для Беларуси сведется к позиции «счастливого колонизованного народа, который сначала обрел счастье в Российской империи», затем в СССР, а теперь в союзе с Россией.

«Трудно представить себе, что в российско-белорусские учебники войдут темы Великого княжества Литовского, а также другие [темы], выставляющие империю в неприглядном свете, — сказал он. — Меж тем таких событий в белорусской истории много. Новый учебник — это притязание на строительство новой империи, не зря посол России упомянул, что до сих пор есть разночтения в понимании истории Российской империи».

Даже с учетом того, что общественность пока ознакомили лишь с декларацией о намерениях унифицировать учебники по истории, по мнению эксперта, следует иметь в виду, что «когда у политиков есть большое желание, выделяются ресурсы, все происходит быстро».

«В данном случае политическая воля есть. Создан даже отдельный орган — совместная российско-белорусская комиссия по истории. Думаю, в конце 2024 года мы сможем увидеть, как замысел реализовали», — подчеркнул собеседник.

Если это произойдет, колониальному взгляду на белорусскую историю останется противостоять на микроуровнях — в семьях, в системе образования, констатировал Лаврухин. Однако со временем, считает он, делать это будет все сложнее: «Достаточно пяти лет обучения детей и молодежи по новым учебникам, прокачки значимости новой истории через СМИ, и может появиться конформное поведение».

«Люди скорее согласятся интерпретировать историю так, как требуется, чем рисковать, сохраняя и распространяя знания о реальных событиях в каком-то сообществе или семье», — заявил Лаврухин.

«Во многом качество и скорость процесса [изменения восприятия истории] будет зависеть от того, насколько жестким станет контроль преподавания», — сказал эксперт.

По словам Лаврухина, позиция россиян понятна, они «выступают с точки зрения колонизатора, рассчитывают на какие-то бонусы».

Для Беларуси «беда в том, что в результате переписки учебников по истории белорусский народ окажется тем, кто сам себя будет колонизировать, обманывать, сочиняя о себе лживую историю», отметил он.