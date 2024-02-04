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Украинские десантники взяли в плен российских военных

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  • 4.02.2024, 22:12
  • 2,712
Украинские десантники взяли в плен российских военных

Волонтер опубликовал фото на удивление довольных оккупантов.

Бойцы третьего батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщил блогер и фронтовой волонтер Сергей Стерненко, обнародовав фотографию на удивление довольных интервентов.

«Хотя один из пленных и ранен дроном, он все равно счастлив. Потому что его товарищам повезло гораздо меньше», — подписал фото волонтер.

Эти захватчики и их менее везучие коллеги попали под удар дронами-камикадзе.

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