Украинские десантники взяли в плен российских военных 2 4.02.2024, 22:12

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Волонтер опубликовал фото на удивление довольных оккупантов.

Бойцы третьего батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщил блогер и фронтовой волонтер Сергей Стерненко, обнародовав фотографию на удивление довольных интервентов.

«Хотя один из пленных и ранен дроном, он все равно счастлив. Потому что его товарищам повезло гораздо меньше», — подписал фото волонтер.

Эти захватчики и их менее везучие коллеги попали под удар дронами-камикадзе.