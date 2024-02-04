Синоптики пообещали белорусам температуру «как в марте» 4.02.2024, 22:41

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Но часть страны накроет центровой циклон «Н» со штормом и снегом.

Впереди еще три с лишним недели календарной зимы, а синоптики в последнее время говорят в основном о потеплении, пишет telegraf.news. И неделя с 5 по 11 февраля станет тому очередным подтверждением, рассказал в эфире государственного телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Он сообщил, что средняя температура ожидается на 3-5°C выше нормы, а «это характерно для марта». Но добавил, что погода сохранится «очень неустойчивой», предсказал осадки в различной фазе, порывистый ветер и «температурные качели». Более точный прогноз на ближайшие три дня опубликовал Беогидромет. А погодный ТГ-канал @nadvorie рассказал, откуда в наши края надвигается центровой циклон «Н» и что он с собой несет.

Погода на неделю

«Ожидается достаточно сильная разбежка в градусах по всей стране – холоднее будет в северо-восточных районах, намного теплее – в юго-западных», – рассказал Рябов.

По словам синоптика, в начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов с Балтийского моря. Они принесут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами – слабые туман и гололед, на дорогах – гололедица. Влажность до 90%, и так – всю неделю. Ветер ожидают западный, северо-западный, порывистый. Ночью в понедельник Рябов предсказал от -1 до +3°C, во вторник – на 3°C холоднее. Днем в понедельник – от -1 до +3°C, во вторник – от -2°C по Витебской области до +7°C по Гродненской.

В середине недели формировать погоду, по словам синоптика, будет очередной атмосферный фронт с юго-запада Европы: «Он продолжит закрывать небо плотными облаками, вызывая осадки в виде мокрого снега и дождя. гололед и туман останутся, также как и гололедица. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Ночью в среду от -4°C по северо-востоку до +7°C по юго-западу, днем от +1°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу».

По предварительным данным синоптиков, в начале второй половины недели на большей части территории страны пойдет мокрый снег, дождь. В пятницу осадки могут усилиться. Большая вероятность тумана. Ветер ожидают порывистый, временами довольно сильный. Рябов сообщил, что температура ночью будет от -6°C по северу до +6°C по юго-западу. Днем в четверг – от -3°C в северо-восточных районах до +6°C в юго-западных, в пятницу от -3°C в Витебске до +7°C в Гродно.

В следующие выходные синоптик предсказал неустойчивую погоду: «Пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый. Температура ночью – от -3°C по северу до +7°C по югу, в середине дня в субботу от -3°C в северо-восточных районах до +10°C тепла в юго-западных. В воскресенье – от +1°C в Витебске до +14°C в Бресте».