В российской армии набирает обороты очередной конфликт 4.02.2024, 22:53

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Апти Алаудинов

Между чеченским спецназом «Ахмат» и боевиками ультраправой группировки «Русич».

Командир формирования «Ахмат», доверенное лицо Путина на выборах президента РФ Апти Алаудинов ответил на претензию боевиков ДШРГ «Русич», недовольных тем, что подростков отправляют на воспитание к чеченским силовикам, в «детскую армию».

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Комнатные вояки, диванные герои, вы создайте такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову. Вы фашисты!» – разоткровенничался Алаудинов.

Он обвинил оппонентов из ДШРГ «Русич» в пропаганде фашистских идей и неприятии других национальностей. Если верить словам Алаудинова, в его формировании «Ахмат» бойцы всех национальностей и вероисповеданий якобы ощущают себя одной семьей.

Перепалка между Алаудиновым и ДШРГ «Русич» привлекла внимание Z-пропагандиста Позднякова, который, очевидно, стал на сторону последних, напомнив, что «русичи» воюют в Украине с 2014 года.