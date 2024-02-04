закрыть
4 февраля 2024, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российской армии набирает обороты очередной конфликт

  • 4.02.2024, 22:53
  • 3,286
В российской армии набирает обороты очередной конфликт
Апти Алаудинов

Между чеченским спецназом «Ахмат» и боевиками ультраправой группировки «Русич».

Командир формирования «Ахмат», доверенное лицо Путина на выборах президента РФ Апти Алаудинов ответил на претензию боевиков ДШРГ «Русич», недовольных тем, что подростков отправляют на воспитание к чеченским силовикам, в «детскую армию».

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Комнатные вояки, диванные герои, вы создайте такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову. Вы фашисты!» – разоткровенничался Алаудинов.

Он обвинил оппонентов из ДШРГ «Русич» в пропаганде фашистских идей и неприятии других национальностей. Если верить словам Алаудинова, в его формировании «Ахмат» бойцы всех национальностей и вероисповеданий якобы ощущают себя одной семьей.

Перепалка между Алаудиновым и ДШРГ «Русич» привлекла внимание Z-пропагандиста Позднякова, который, очевидно, стал на сторону последних, напомнив, что «русичи» воюют в Украине с 2014 года.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса