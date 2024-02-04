Военный аналитик рассказал, что помогло Украине стабилизировать фронт 4.02.2024, 23:14

Агиль Рустамзаде

Даже без превосходства в артиллерии.

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде рассказал, что помогло Украине стабилизировать фронт:

«Российское наступление на востоке Украины еще продолжается, но уже ясно, что вероятность каких-либо значимых результатов для российской армии достаточно низкая. Одним из немаловажных факторов стало понимание украинского государства и общества необходимости экстренного вклада в производство дронов-камикадзе.

По состоянию на сейчас, судя по открытым источникам, количество применяемых артиллерийских снарядов у российской армии больше в 3-4 раза. Благодаря массовому применению дронов-камикадзе, которое составляет 40-60 % огневой мощи, украинская армия держит фронт и наносит урон противнику.

Мне самому интересно узнать — сколько жизней украинских солдат сберегли эти «птички» за период российского наступления», — написал эксперт на своей странице в Facebook.