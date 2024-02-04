Надежды Кремля наивны Телеграм-канал «Родина слонов»

4.02.2024, 23:28

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Никаких компромиссов не будет.

Частично увеличение размеров ВПК должны оплатить Западу страны Глобального Юга, которые опасаются России, Ирана, КНДР и Китая не меньше, чем Запад. Так, Иран является смертельной угрозой для ближневосточных монархий, Китай для стран ЮВА и Индии, КНДР для Японии и Южной Кореи, а Россия для стран Средней Азии и Южного Кавказа. В результате возросший спрос этих стран на эффективные западные вооружения для защиты от стран-изгоев поможет обеспечить рост мощностей ВПК демократических стран без использования денег налогоплательщиков.

Надежды Кремля на то, что угроза длительной войны вынудит Запад сдать Украину наивны: чем дальше Запад будет продвигаться в направлении уменьшения своей экономической зависимости от стран-изгоев, тем меньше у него будет оставаться стимулов идти на какой-либо компромисс с Путиным. Европа уже заплатила самую высокую цену за поддержку Украины в 2022 г., когда вынуждена была переплатить за энергоносители сотни миллиардов евро. Однако эти издержки противостояния с Россией уже в 2023 г. сократились в разы, и продолжат снижаться в ближайшие годы.

При этом в будущем Запад ждут, наоборот, дивиденды от политики поддержки Украины: увеличение внутреннего производства, сокращение безработицы в ЕС, существенно возросший уровень экономической безопасности, ускорение научно-технического прогресса, увеличение экспорта вооружений, восстановление западного влияния в мире благодаря восстановлению Западом своей экономической и военной мощи и т.д.

Таким образом, каждый месяц продолжения войны не повышает, а наоборот, понижает шансы Кремля вынудить Запад пойти на российские условия завершения войны: Запад уже понес большую часть издержек от военного и экономического противостояния с Россией, и безосновательно полагать, что теперь он вдруг остановится и сам себя лишит возможности получить выгоды от понесенных затрат.

Телеграм-канал «Родина слонов»