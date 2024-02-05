Россию не пригласили на Мюнхенские переговоры 5.02.2024, 3:15

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С 16 по 18 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности, которая является независимым форумом по обсуждению текущих и будущих вызовов. Среди участников, как правило, присутствуют лидеры стран, правительств и международных организаций, законодатели и высокопоставленные лица обороны. В 2024 году Россию и Иран не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Несколько дней назад российский президент сказал, что он был бы рад вести переговоры, но не с этим украинским правительством. Другими словами, серьезной готовности к разговору нет», — заявил глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.

Хойсген рассказал, что к участию будут приглашены россияне из неправительственных организаций, политики в изгнании, но не российское правительство. Подобную позицию Мюнхенская конференция по безопасности заняла и по Ирану, который, как и Россию, не пригласили на международный форум безопасности.

Таким образом, Мюнхенская конференция по безопасности, как и в прошлом году состоится без официальных представителей правительства России.