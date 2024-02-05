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Зеленский попал под обстрел на фронте

  • 5.02.2024, 8:01
Зеленский попал под обстрел на фронте

Россияне обстреливали Работнино во время визита президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт в Запорожскую область. Он был в Работино и в этот момент враг начал обстреливать населенный пункт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает «РБК-Украина».

«Прилеты» были достаточно близко к тому месту, где находился Зеленский.

«Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию», - сказал Никифоров.

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