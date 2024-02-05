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Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с Залужным

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  • 5.02.2024, 8:04
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Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с Залужным

Президент Украины заявил, что его страна нуждается в «смене руководства».

Украине нужна смена руководства — и не только военного. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью итальянскому каналу Rai 1, вышедшем в воскресенье, 4 февраля, пишет New Voice.

В ответ на вопрос журналиста о Залужном Зеленский заявил, что Украине нужна «перезагрузка», которая означает смену руководства — «и не только военного».

«Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека», — сказал Зеленский.

По его словам, если Украина хочет победить, то важно «иметь правильную положительную энергию», двигаться всем в одном направлении и не отчаяться.

«Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны», — пояснил президент.

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