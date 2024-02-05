Женщины против Путина 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

5.02.2024, 8:17

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Именно женский бунт мог бы пустить под откос власть Кремля.

У предвыборного штаба Путина обнажились существенные проблемы по части обеспечения голосования женского электората за престарелого вождя. Правящему старожилу на восьмом десятке очень сложно предложить нечто интересное и ценного для российских женщин, а они по статистике составляют более 55% населения страны. Иными словами для основной массы избирателей Путин непривлекателен, и тому есть сразу несколько важных объяснений.

На поверхности неприятия действующего кремлебосса лежит подержаность характера его политического образа. Дело здесь не в возрасте, физической форме, здоровье или каких-то других физических составляющих. Для прекрасной половины российского общества Путин выглядит просто как секонд-хенд. К тому же выступает лицемером. Вроде как ратует за скрепоносность, а сам бросил жену Людмилу, непонятно куда дел свою любовницу Кабаеву, и вообще неясно с кем и как он проводит свое нерабочее время. В целом его истинный образ – хрыч, который так и не может куда-то приткнуться, ненадежный типаж, которому нельзя доверять. Если Путин не ценит свою семью, развалил ее, то как же он может вообще способен стать олицетворением ценностей в рамках объявленного «Года семьи». Скажем так, даже очень плохой ход его команды политтехнологов, если не сказать подстава под любвеобильного дедушку-одиночку.

К тому же, построение крепких семей совсем не ложится в канву войны, когда государство своими кровавыми иностранными интервенциями разваливает все больший процент и без того слабых российских семей. По статистике 70% браков в РФ распадаются, а в Магаданской области данная цифра и вовсе составляет почти 90%. Вторжение в Украину и запуск мобилизации только ухудшили данную статистику. В 2022 году число разводов выросло почти на 6 п.п. Женщины просто боятся формировать семьи, ведь мужа могут в любой момент загрести на фронт, а потом вернуть в черном мешке с медалькой. Конечно, такая перспектива просто кошмарна, и миллионы россиянок готовы самого Путина повесить только бы закончить поток мемориальных досок на школах, которые превращаются в капища культа смертоносной «СВО».

На фоне этого закономерным выглядит появление антипутинского женского движения «Путь домой». Матери, жены, сестры мобилизованных на захватническую войну требуют от Кремля вернуть домой их мужчин аккурат на 500 дней мобилизации. Женщины не хотят продолжения участия их мужчин в мясорубке, они не хотят видеть при власти равнодушное ничтожество забирающее жизни их любимых и родных, превращающего детей в сирот, разрушающего семьи.

Миллионы россиянок уже увидали и ощутили последствия такой политики. Если переизбрать Путина, то он воспримет это как карт-бланш для расширения кровопролития и усиления мобилизации. Соответсвенно те, чьи мужчины еще не попали под каток мобилизации в зоне повышенного риска. Очевидно, скоро они пополнят ряды женщин, которые как бы попадают в чистилище, будучи ни живыми, ни мертвыми долгими месяцами, а то и годами ждать вестей о своих мужьях или сыновьях. Трагедия будет лишь разрастаться, пока отморозок останется восседать в президентском кресле.

Как можно вообще голосовать за его программу эскалации войны и насилия, ведь происходит депопуляция самой России. Центр для решения проблемы не нашел ничего лучшего, как потворствовать миграции в страну выходцев из Центральной Азии, которые готовы забирать российских женщин в свои гаремы и проводить уверенную работу по исламизации РФ. Которая в перспективе 35-40 лет переродится в ханство без намека на европейское и славянское прошлое.

Здесь уместно подчеркнуть способность женского фактора остановить расползание путинской заразы, ведущей Россию к демографической гибели. Но женский бунт пока выглядит маловероятным, хотя он был бы способен пустить под откос паровоз военного путинизма, сжигающий все новые и новые кровавые жертвы в своей топке.

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