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Исчезновение Ми-8 в России: в Cети рассказали о судьбе вертолета

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  • 5.02.2024, 8:19
  • 8,012
Исчезновение Ми-8 в России: в Cети рассказали о судьбе вертолета

На борту было трое человек.

Пропавший вчера в Республике Карелия вертолет Ми-8, принадлежащий российскому Министерству чрезвычайных ситуаций, разбился.

Как пишет близкий к Кремлю российский Telegram-канал SHOT, многоцелевой вертолет рухнул на поверхность Онежского озера (площадь этого озера составляет 9690 км²), после чего ушел под лед. Предполагается, что все трое членов экипажа погибли.

По их данным, в 20 километрах от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа и большую пробоину. Россияне считают, что аварийный маяк перестал работать после того, как Ми-8 пробил лëд и пошел на дно. Утром на месте будут работать водолазы.

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