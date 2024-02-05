Первый министр Шотландии: Борьба за свободу Беларуси — акт за борьбу за свободу в Европе 5.02.2024, 8:26

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И во всем мире.

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что правительство Шотландии «сделает все возможное», чтобы помочь делу сохранения свободы в Европе. Это прозвучало после встречи со Светланой Тихановской, пишет The herald.

«Правительство Шотландии полностью осуждает отвратительные действия режима Лукашенко и продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси. Борьба за свободу в этой стране также является актом борьбы за дальнейшую свободу в Европе и во всем мире – и по мере возможности правительство, которое я возглавляю, будет делать все возможное для содействия этому делу», – заверил он.

В ответ на призыв министр объявил, что возьмет на себя роль «крестного» политзаключенного Дмитрия Головача из группы Tor Band, который был осужден на 9 лет лишения свободы. Таким образом он стал первым главой правительства в мире, сделавшим это, отмечает издание. Четыре коллеги-министра из шотландского правительства также взяли на себя роль «крестных» белорусских политзаключенных.