«За три года проиграл квартиру, сейчас должен 24 000 рублей» 4 5.02.2024, 9:03

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Как белорусы потеряли деньги в онлайн-лотереях.

Три года назад 28-летний Алексей увидел, как его знакомый сидит в телефоне и делает ставки в онлайн-лотерее: «Смотрю, он при мне кладет 10 рублей и выигрывает 100». Оценив чужую победу, парень решил, что ему тоже повезет. В результате в последующие три года Алексей проиграл сумму, которой хватило бы на покупку квартиры в Минске. Сейчас парень говорит, что всегда относился к онлайн-казино и всему подобному как к обману и никогда не думал, что попадет в такую ситуацию, пишет onliner.by.

«Повезло с первых же трех ставок»

Увидев успех знакомого, Алексей от нечего делать тоже зашел на сайт онлайн-лотерей и зарегистрировался. Закинул 10 рублей — и через три ставки на его счету было уже 700. Довольно быстро он их проиграл.

— Я был то в плюсе, то в минусе. Сначала закидывал на счет по 10 рублей, потом все больше и больше. Кинул на счет 50 рублей — и нет их. Снова кинул 50 рублей — то же самое. Сидишь в приложении — и хоп! — не замечаешь, как с карты ушло 500 рублей. А остановиться уже сложно, надо отыграться. В первые месяцы заходил в приложение лотереи редко, но метко: мог за день слить всю зарплату, а это около 3 тыс. рублей.

Стало получаться как-то так, что любой свой доход Алексей закидывал на счет в онлайн-лотерее и онлайн-казино.

— Бывает, ты дома лежишь на кровати, как тюлень, делать нечего. Видишь соответствующую рекламу, кликаешь, закидываешь на счет 20 рублей — и начинается. Даже не думаешь, зачем ты заходишь на этот сайт. Крутишь колесо, и все.

Почему не мог остановиться? Алексей проводит параллель: представьте, что перед вами вкусная еда, вы наелись, но продолжаете есть дальше, даже если вам уже плохо. Здесь примерно то же самое.

— Бывало, кидаю те же 50 рублей и получаю 1000. Чувствую: о мой день. Значит, продолжаю делать ставки. И вот снова в карманах пусто.

Когда крупно теряешь в приложениях и на сайтах, даже не можешь осознать, как это произошло. После серьезных минусов я завязывал, пытался себя контролировать. А потом дай, думаю, по старой памяти закину 50 рублей — и снова нет зарплаты.

Когда денег не оставалось совсем, приходилось брать в долг на еду, чтобы хоть как-то продержаться до следующей зарплаты. Частенько и взятое в долг уходило на ставки. Бывали и победы, которые подтверждали теорию Алексея: выиграть все же можно. Например, как-то парень сорвал куш в 6000 рублей и приобрел за них машину. Правда, месяцев через девять ее пришлось продать из-за новых проигрышей.

— Самый большой мой приз был в 2023 году — 16 000 рублей.

Я тогда был на работе. Оформил вывод денег, чтоб их можно быть снять и потратить, отправился домой. Приехал, а деньги еще не выведены на счет, снять их нельзя, идут долго. Тогда я стал на них играть, и часа через два-три у меня их уже не было. Без эмоций лег спать. У меня было много крупных побед, по 5—7 тыс. рублей. Но перед тем, как их заполучить, я оставлял на ставках еще больше. Я их не успевал снимать, все проигрывал.

Первые два года Алексей оставлял в онлайн-приложениях все свои зарплаты, на третий стал проигрывать не только свои зарплаты, но и деньги, взятые в кредит (оформлял кредиты, чтобы отыграться).

В момент очередного крупного провала Алексей признался девушке (до этого никто из близких ни о чем не знал). Стал доказывать ей, что в этот раз точно бросит. Его хватило примерно на полгода, он продолжил делать ставки тайно. Понял, что так больше нельзя, узнал о возможности установить самоблокировку: аккаунт, зарегистрированный на паспорт Алексея, перестал работать. Какое-то время парень держался, а потом попросил у знакомого сыграть с его аккаунта.

— Я старался контролировать себя. А потом иду по улице — мимо едет маршрутка с рекламой онлайн-лотереи. Спускаюсь в метро — там реклама. Дома включаю сериал — там рекламы казино. Предлагают 40 бонусов, а это равноценно тому, что дают 40 рублей. Я рассуждаю: сыграю-ка только на бонусы. А чтобы получить бонусы, надо положить своих 100 рублей. В итоге потерял и бонусы, и свои деньги.

Были моменты, когда Алексей решал ездить на встречи анонимных игроманов, но каждый раз после этого он садился на троллейбус и переезжал нужную остановку, потому что не решался идти. Нашел в интернете варианты оказания помощи онлайн — не понравилось.

— Я состою в вайбер-чатах помощи для лудоманов. Когда только вступил, мне сразу же позвонил куратор, хотя было около двенадцати ночи. Он сказал, что я могу ему звонить в любое время, разговор длился пару минут. Но мне не нравится, что в этих чатах есть уклон в религию. Мне кажется, что из одной зависимости людей перетягивают в другую, как будто в секту зовут.

В настоящее время Алексей в завязке уже месяц. К нам в редакцию со своей историей парень пришел в надежде, что люди посмотрят на его опыт и не повторят его ошибок. Он потерял девушку, влез в долги, из-за невозможности снимать квартиру вернулся в родительский дом.

— Обходите это стороной. Советую не начинать играть даже ради интереса.

«Так хотел отыграться, что ради этого начал брать кредиты»

Сейчас Владу 24 года, и к этому возрасту он стал игроком с большим стажем. Впервые молодой человек попробовал онлайн-казино в 15 лет втроем с друзьями из колледжа. Такой популярности, как сейчас, подобные вещи не имели. Парни нашли в интернете какой-то заграничный сайт, с помощью паспорта мамы друга зарегистрировались и начали делать ставки онлайн, решив таким образом заработать. Ребятам повезло: они положили на счет сумму, которой хватило бы на две шоколадки, и в итоге выиграли среднемесячную зарплату по стране. Купили себе новую одежду.

— Лучше бы нам не повезло тогда, лучше бы мы потеряли немного и больше не интересовались этим делом. Новичкам везет, к сожалению.

Ребята продолжили делать ставки по паспорту матери одного из них, это растянулось на два года. Поскольку денег у студентов колледжа особо не было, играть на большие суммы не доводилось.

— Когда мне исполнилось 18, я и мой друг зарегистрировались на сайте уже с помощью своих паспортов. Оставляли на сайте по $10—20 в неделю. Так было какое-то время.

Ребята окончили колледж, пошли работать. В Беларуси появились свои подобные сайты и приложения. Влад относился к ним как к развлечению, играл максимум на $10 в месяц с зарплаты, много денег откладывал в заначку. В то же время его друг мог потратить на ставки всю зарплату.

— Мы с ним как-то поменялись местами. Я стал хорошо зарабатывать и отправлял на сайт все больше и больше денег. В какой-то момент понял, что потерял на этом уже $2000. Друг же, наоборот, остыл ко всему этому.

Когда мне было 20 лет, поменялся закон: участие в азартных играх такого типа запретили для тех, кому еще не исполнился 21 год. Я мог бы поискать возможность найти лазейку: отыскать человека, который разрешил бы зарегистрироваться на его паспорт, как мы делали это с друзьями раньше. Но мне было лень заниматься этим, поэтому я забросил ставки.

Когда Владу исполнился 21 год, он стал получать эсэмэски от белорусских онлайн-лотерей, где раньше был зарегистрирован. В сообщениях говорилось: мол, поздравляем, вам уже 21 год, возвращайтесь. Чтобы Влад наверняка вернулся, ему прислали подарочные бонусы. Парень решил попробовать вновь.

— В приложениях я стал чаще проигрывать, чем побеждать. Сначала терял мелкие суммы, потом они становились все больше. Положил — и быстро ничего нет. А когда ты проиграл, тебе хочется отыграться.

Желание вернуть свои деньги стало настолько отчаянным, что у Влада на попытку отыграться стала уходить вся зарплата. Затем парень начал брать кредиты. Оформил один на 5000 рублей, потом еще один на 5000, еще… Итого он стал должен банку 25 000 рублей.

— Логика была такая: я возьму кредит в 5 000, положу их на счет в лотерее, выиграю 10 000. Верну долг банку, еще и заработаю. Так не вышло.

Когда лимит на кредиты у Влада исчерпал себя, он начал обращаться в сомнительные микролизинговые организации, которые давали займы на невыгодных условиях.

Хотя победы у Влада тоже были — максимум 50 000 рублей. И в этом же приложении он их потом оставил.

— Сколько бы ты ни выиграл, даже если это 50 000, в какой-то момент тебе и этого мало. Сейчас я должен банкам 25 000 рублей и еще знакомым примерно столько же. Потерял я гораздо больше, ведь я ставил все свои зарплаты.

В прошлом году за один день проиграл примерно $4,5 тыс. После этого сидел на месте, как овощ, ни на что не реагировал, не мог ни заснуть нормально, ни проснуться. Решил: либо сделаю с собой что-то нехорошее, либо заканчиваю.

Парень в завязке полгода и сейчас старается побольше работать, чтобы быстрее расплатиться с долгами.

— Что я понял, так это то, что обыграть казино или лотерею невозможно.

Психолог: игра безопасна в том случае, если для вас это способ развлечься, а не заработать денег

Психолог Виктория Анисимова оказывает помощь людям с зависимостями. По ее словам, большой проблемой является то, что онлайн-лотереи и другие онлайн-игры на деньги считаются социально одобряемыми. Сами лотереи часто выглядят как детские приложения и сайты, они снабжены музыкой, как будто для детей. Это выглядит мило и кажется безопасным.

— Важно то, как вы относитесь к играм. Если для вас это способ отвлечься и при этом вы готовы потерять деньги ради развлечения, значит, все нормально. Если же человек имеет цель заработать на этом, если у него возникло желание отыграться за потерянные деньги — это проблема, — комментирует эксперт.

То, что герои этого текста сделали выводы и теперь они в завязке, — это, на мой взгляд, самообман.

Не то чтобы они хотят кому-то наврать, но если лудоман говорит «Я все понял и уже месяц как не играю», то это не гарантия, что он больше этого не сделает. Игра помогала им справляться со стрессом, сбегать от проблем, от скуки и обыденности. А теперь, когда привычного развлечения нет, внутри человека возникает дыра, и ее нужно чем-то заполнять.

— Как раз Алексей сказал нам, что ему в группе анонимных игроманов предлагали заполнить пустоту религией и он не захотел, потому что для него это как секта. Из одной зависимости как будто тянули в другую.

— Я сама состою в таких группах, там вообще не про религию. «Не пойду в группу, там религия» — это снятие с себя ответственности.

— Так а чем заполнить пустоту?

— Я, как зависимый человек в многолетней ремиссии, заполняю ее учебой и работой. Кто-то заполняет увлечениями, хобби. Группы поддержки действительно способны помочь. Можно попробовать и самому, но завязавший будет сталкиваться с таким напряжением, что люди ради эмоциональной разрядки вновь возвращаются в игру.