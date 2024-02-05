Начался конфликт между «кадыровцами» и российской ДШРГ «Русич» 5.02.2024, 9:46

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Апти Алаудинов

Конфликт уже привлек внимание Z-пропагандистов.

Командир формирования «Ахмат», доверенное лицо Путина на выборах президента РФ Апти Алаудинов ответил на претензию боевиков ДШРГ «Русич», недовольных тем, что подростков отправляют на воспитание к чеченским силовикам, в детскую армию, пишет «Диалог».

«Комнатные вояки, диванные герои, вы создайте такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову. Вы фашисты!» – разоткровенничался Алаудинов.

Он обвинил оппонентов из ДШРГ «Русич» в пропаганде фашистских идей и неприятии других национальностей.

Конфликт уже привлек внимание Z-пропагандистов.