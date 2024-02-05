закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Начался конфликт между «кадыровцами» и российской ДШРГ «Русич»

  • 5.02.2024, 9:46
  • 1,268
Начался конфликт между «кадыровцами» и российской ДШРГ «Русич»
Апти Алаудинов

Конфликт уже привлек внимание Z-пропагандистов.

Командир формирования «Ахмат», доверенное лицо Путина на выборах президента РФ Апти Алаудинов ответил на претензию боевиков ДШРГ «Русич», недовольных тем, что подростков отправляют на воспитание к чеченским силовикам, в детскую армию, пишет «Диалог».

«Комнатные вояки, диванные герои, вы создайте такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову. Вы фашисты!» – разоткровенничался Алаудинов.

Он обвинил оппонентов из ДШРГ «Русич» в пропаганде фашистских идей и неприятии других национальностей.

Конфликт уже привлек внимание Z-пропагандистов.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса