Фильм об Андрее Санникове показали в семи городах Германии 1 5.02.2024, 10:03

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Андрей Санников

«This Kind Of Hope» рассказывают историю современной Беларуси через жизнь лидера оппозиции.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («То самое чувство надежды»), главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, вышел в прокат в Германии.

Фильм был представлен в Лейпциге, Аугсбурге, Кельне, Дюссельдорфе, Норнберге, Мюнхене и Берлине.

Андрей Санников и экс-посол Германии в Беларуси Андреа Викторин

Берлин

«То самое чувство надежды» — это фактически документальный монолог Андрея Санникова, его собственный рассказ о детстве, юности, начале карьерного пути, борьбе с режимом, аресте и последующей вынужденной эмиграции.

Его жизненный путь будто бы отражает историю современной Беларуси: провалившаяся попытка сделать страну европейской после конца СССР, укрепление Лукашенко, откат от европейских ценностей и сближение с Россией, уничтожение гражданских прав, нечестные принудительные выборы, беззаконие, произвол силовиков. Нынешняя же реальность его, как и весь предыдущий опыт, тоже выглядит иллюстрацией — вот так и живет свою жизнь человек, который не боялся отстаивать свои ценности даже перед лицом врага, превосходящего его силой.

Режиссер фильма Павел Сичек наблюдал за Санниковым на протяжении практически десяти лет: первые съемки состоялись в декабре 2013-го, последние — летом 2022 года», — делится впечатлениями о премьере фильма в Германии журналист «Новой газеты Европа» Ксения Гапченко.

Как пишет Андрей Санников в «Фейсбуке», в Мюнхене премьеру фильма посетил президент Международного уйгурского конгресса Долкун Иса.

В Берлине — экс-посол Германии в Беларуси Андреа Викторин и представители правозащитной организации Libereco — Partnership for Human Rights.

Были и белорусы Германии, после показов Андрей Санников общался с ними о ситуации на родине.

Андрей Санников и президент Международного уйгурского конгресса Долкун Иса

Мюнхен

«Несмотря на перенесенные опасности и полученные травмы, Санников сохраняет уверенность в собственной правоте — и благородство. Слушая его рассказ, окончательно понимаешь, почему ни в коем случае нельзя забывать о белорусском гражданском протесте, проявленной человеческой смелости и почему необходимо помнить всех жертв криминального режима; не принимать произошедшего за должное и не печалиться, что все было напрасно.

В фильме используется много архивной съемки, в том числе и частной. Посмотрев это кино, зритель, особенно европейский, сможет больше понять о ситуации в стране и о том, что политический кризис в Беларуси возник не внезапно», — приходит к выводу журналист «Новой газеты Европа».

Дюссельдорф

Дюссельдорф

Кельн

Аугсбург

Лейпциг

Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. 25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.