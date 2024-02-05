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Скончался бывший гендиректор Национального аэропорта «Минск»

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  • 5.02.2024, 10:07
  • 10,318
Скончался бывший гендиректор Национального аэропорта «Минск»
Дмитрий Меликян

Ему было 59 лет.

Дмитрий Меликян скончался 3 февраля 2024 года после продолжительной тяжелой болезни, сообщила пресс-служба аэропорта. Ему было 59 лет.

Меликян возглавлял аэропорт 15 лет — в 2005—2020 годах. Он ушел с поста в феврале 2020 года по соглашению сторон.

Дмитрий Меликян родился 31 декабря 1964 года в Минске. Учился в средней школе № 9 г. Минска.

С 1980 по 1982 год обучался в Минском суворовском военном училище. В 1986 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, позже Академию управления. Служил в Вооруженных силах Республики Беларусь. Подполковник запаса.

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