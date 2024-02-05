В РФ ушел под лед вертолет Ми-8: раскрыты три версии происшествия 8 5.02.2024, 10:26

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Фото с сайта ntv.ru

Вертолет принадлежал Министерству чрезвычайных ситуаций России.

Следствие рассматривает три причины падения российского вертолета Ми-8 в Карелии. Основные версии: ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.

Как сообщает SHOT, борт, который утонул в Онежском озере, доставил спасателей из Санкт-Петербурга на Международную научно-практическую конференцию «Русский лед - 2024» в Вологодскую область.

Экипаж отправился в Петрозаводск (Карелия) для дозаправки. Связь с ним прервалась, когда вертолет вылетел обратно около 20:30.

Погодные условия были неблагоприятные: низкая облачность и слабая видимость, однако полет был разрешен. Сотрудники МЧС обнаружили место аварии примерно в 20 км от села Деревянное Прионежского района Карелии.

Обломки вертолета обнаружены в 11 км от береговой линии Онежского озера. Глубина там достигает 50 метров.

На борту было три члена экипажа: КВС Евсеев В. Н., второй пилот Носов С. А., механик Билида В. П.. Предварительно, все они погибли. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. В 09:00 Онежское озеро должны начать исследовать водолазы и телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», способный погружаться на 300 метров.