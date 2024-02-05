В Канаде семья в подвале нашла коробку с карточками на баснословную сумму: в истории есть белорусский след 2 5.02.2024, 10:46

7,474

Неожиданную находку уже оценили в $1,125 миллион.

Семья из Саскачевана (провинция в Канаде) нашла в подвале дома коробку с нераспакованными хоккейными карточками, сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на CBC.

Коробка наполнена тысячами неоткрытых фирменных карточек, все с 1979 года — года начала карьеры лучшего снайпера в хоккее Уэйна Гретцки. На этой неделе семья выставила коробку на аукцион, и сумма на торгах уже превысила $ 1,125 млн.

Никто точно не знает, сколько там карточек Гретцки. Пакеты с карточками закрыты. Сообщается, что карточка начинающего Гретцки в плохом состоянии стоит несколько сотен долларов, но карточка в отличном состоянии недавно была продана за $ 3,75 млн.

Тот факт, что коробка не открывалась и до сих пор ни разу не переходила из рук в руки, является одной из причин, по которой она так ценна.

Как известно, у лучшего хоккеиста мира всех времен и народов Уэйна Гретцки — белорусское происхождение. Его дед Антон выехал в Канаду в начале ХХ века с территории тогдашней Гродненской губернии. Там он женился на украинке. Со своим сыном Уолтером он разговаривал по-белорусски, а Уэйн в детстве слышал белорусский и украинский языки.

Несколько лет назад Уэйн Гретцки приезжал в Минск, где его встретили с большим размахом и где он встретился со своими белорусскими родственниками.