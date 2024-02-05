Минчанка просадила наследство почти в 300 тысяч рублей на «криптобирже» 2 5.02.2024, 11:01

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Быстрый заработок оказался обманом.

В милицию обратилась 39-летняя минчанка, которая стала жертвой мошенников. Она вложила в «криптобиржу» деньги, вырученные после продажи наследства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Женщина нашла в интернете рекламное объявление о быстром заработке и через мессенджер начала общение с „куратором“. По его указанию женщина зарегистрировалась на определенном сайте, где предлагалось заработать путем торгов. Минчанка приобретала криптовалюту на обменных биржах, а затем переводила ее по реквизитам, указанным в ее профиле», — рассказали в ведомстве.

После того как она пополнила свой баланс более чем на 50 тысяч долларов, женщина захотела снять заработанные деньги, однако «кураторы» выставили требования об оплате дополнительных пошлин.

«В результате всех манипуляций потерпевшая перевела свыше 276 тысяч рублей, после чего ее „кураторы“ перестали выходить на связь», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.