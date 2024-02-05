«Это и серьезный удар по имиджу Путина и его армии» 5.02.2024, 11:25

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В ВСУ рассказали про операцию, которая стала лучшей рекламой западного оружия.

Спикер ВСУ Юрий Игнат дал большое интервью одному из украинских ресурсов, в котором рассказал о системах ПВО и западном оружии, позволяющих уничтожать как военную технику, так и авиацию противника.

На сегодняшний день ВСУ стали первыми в мире, которым удалось за один раз уничтожить связку самолетов «А-50» - «Ил-22», заявил Игнат в программе «Поговорим».

Лучшей рекламы для западного оружия и не придумаешь, заявил спикер ВС ВСУ. С его же слов, Запад аплодировал украинским защитникам стоя. Более того, операция — это и серьезный удар по имиджу Путина и его армии.

Украинские защитники давно мечтали уничтожить столь «крупную цель». Большая радость была среди тех, кто это сделал, а также на командном пункте, заявил Игнат.

ВСУ долго готовились к операции против самолетов «А-50» и «Ил-22». В итоге 14 января в небе над Азовским морем «А-50» был уничтожен, а «Ил-22» с серьезными повреждениями долетел до базы. На вооружении РФ было всего около 10 самолетов «А-50», а новые она производить пока не может.