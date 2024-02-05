Зачем российская пропаганда рассказывает о вступлении НАТО в войну Альфред Кох

5.02.2024, 11:30

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Альфред Кох

Может, это правда?

Прошел один год и триста сорок три дня войны. Свежие карты ISW не фиксируют никаких серьезных изменений по сравнению со вчерашним днем.

Однако война идет ведь не только на линии фронта. Так, например, ночью украинский беспилотник атаковал крупнейший в на юге России Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Лукойл). Начался сильный пожар, который удалось ликвидировать только к утру. Завод остановил свою работу на несколько часов.

Я уже писал о моем отношении к такого рода атакам. Я повторюсь, что считаю их очень эффективными, если они будут продолжаться и наращиваться, то это именно то, что рано или поздно остановит российскую агрессию, поскольку уничтожит саму инфраструктуру войны.

Россияне, конечно же, делают хорошую мину при плохой игре и рассказывают, что силами своей ПВО они сбили этот беспилотник, а на завод упали лишь его обломки. Но тогда не очень понятно от чего защищает такая ПВО, если обломки падают на объект, который она должна защищать?

Я еще готов понять, когда сообщают, что вот, мол, ракета/беспилотник летела в стратегически важный объект, но наши доблестные бойцы ПВО ее/его сбили, но вот незадача, обломки упали на расположенный неподалеку жилой дом, начался пожар, погибли люди. Такое сплошь и рядом бывает, это трагично, но хотя бы понятно.

Но как можно охарактеризовать работу ПВО, когда сообщается, что доблестные ракетчики сбили летящий в стратегический объект беспилотник, но его обломки все равно до него долетели и серьезно его повредили?

Тогда зачем такая ПВО если она не защищает стратегический объект? Почему она так стоит, что не выполняет своей функции даже если выполняет? Кто тот мудрый командир, кто так удачно разместил ЗРК, что даже в случае сбития беспилотника, защищаемый этим военным объект все равно поражается его обломками?

В другой версии, этот беспилотник россияне обезвредили своими высокотехнологичными средствами РЭБ, отклонив его траекторию. Это вообще пять. Значит упали все-таки не обломки, а цельный беспилотник? И куда ж он летел, если будучи отклоненным от своей первоначальной цели, он попал в НПЗ? И что это за комплекс РЭБ такой, что направляет вражеские беспилотники прямиком в свой же стратегически важный объект? И кто оператор этого замечательного комплекса РЭБ? И в чьей армии на самом деле служит этот герой невидимого фронта?

Короче, я остался недоволен освещением в российских СМИ подвига их зенитчиков. Вместо описания высокопрофессиональной и героической работы российских воинов, эти замаскированные представители пятой колонны рассказали нам про них какие-то клеветнические измышления. Мне кажется, что всех авторов этих пасквилей надо привлечь по статье о «фейках об армии». И на Соловки! Как Канта. Да простит меня старик Эммануил…

РИА Новости неожиданно выдало мощный креатив. Со ссылкой на «осведомленный источник» оно сообщило, что «Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ».

Там еще много всего написано. И про бомбежки стратегически важных объектов на территории России, и про необходимость сосредоточить на границе Финляндии с Россией большой контингент сил НАТО с тем, чтобы Путин был вынужден «распылять» свои силы и т.д.

Может быть, я плохо искал, но ничего в этом роде я в западных медиа не нашел. То есть РИА Новости, с помощью какого-то известного только ему «осведомленного» источника выяснило то, чего не знают даже английские СМИ? Что это за источник? Судя по тому, что не указано где он находится, это ведь может быть и российский «осведомленный» источник, верно?

Что это? Реальная утечка или какая-то новая кампания дезинформации, начатая российскими государственными СМИ? Если это кампания дезинформации, то какова ее цель? К чему все это? Откуда такая странная попытка вбросить в паблик идею о прямом вмешательстве НАТО в войну? Я бы понимал, если бы это делали украинские СМИ: уж больно соблазнителен для Украины такой вариант развития событий. Но зачем это россиянам?

Может быть, это и правда и такой вариант действительно рассматривается. У Сунака на носу выборы в парламент. Может быть, консерваторы решили выстроить свою избирательную кампанию на каком-то особом участии Великобритании в этом конфликте и помощи Украине в его победном завершении?

Вы знаете, я уже готов поверить во что угодно. За прошедшие несколько лет (начиная с ковидного локдауна), произошло уже столько всяких событий, в которые, еще за минуту до их свершения, поверить мог только сумасшедший, что меня уже вообще ничем удивить нельзя.

Но есть вещи, в которые я верю твердо. Например, в то, что наше дело правое. А после того, как Европа четко показала, что она остается с Украиной, я с новой силой начал верить, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram