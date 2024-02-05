Нарушителей санкций ждет Гаага? 5.02.2024, 11:39

Интересный вывод юристов.

Почему санкции против России, введенные Западом, обходятся? Какую роль в этом играет режим Лукашенко? Какие европейские страны оказались лидерами в нарушении ограничительных мер?

На эти вопросы в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык. Сайт Charter97.org ознакомился с работой и собрал самые интересные факты.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке.

Особое место эксперты уделяют возможной ответственности юридических и физических лиц, которые помогали обходить санкции. Авторы доклада упомянули ордер на арест Путина за преступления против человечности от Международного уголовного суда, а также другие расследования преступлений РФ.

«Ордеры на арест и расследования имеют отношение и к компаниям, которые могут стать соучастниками преступных действий России, если будет установлено, что они активно помогали и материально содействовали совершению таких преступлений», — пишут эксперты.

Не исключено, что действия лиц, причастных к нарушениям санкций против России, будут рассматриваться как помощь и содействие военным действиям РФ, следовательно — и ее военным преступлениям.

Эксперты считают, что уже есть прецеденты, когда за подобные действия наступает ответственность. Показательным примером является дело против французской компании Lafarge, которая продолжала свою деятельность в регионах, захваченных террористической организацией ИГИЛ в 2013-2014 годах. В 2016 году компанию обвинили в финансировании терроризма и соучастии в преступлениях против человечности (пособничестве и подстрекательстве).

Еще один пример — расследование французской прокуратуры в отношении банка BNP Paribas. В 2017 году против них выдвигались обвинения в соучастии в геноциде тутси в Руанде, в частности — 1,3 миллиона долларов США были переведены банком BNP Paribas южноафриканскому торговцу оружием для финансирования покупки оружия лицами, причастными к геноциду, в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия. Утверждается, что BNP Paribas санкционировал перевод средств режиму хуту в июне 1994 года. Решение по делу до сих пор не принято.

Есть также примеры приговоров против физических лиц, признанных виновными в серьезных нарушениях прав человека из-за нарушения санкций.

Дело в Нидерландах является одним из наглядных примеров. Там судили гражданина Нидерландов за соучастие в военных преступлениях посредством продажи оружия Либерии в 1999-2003 годах. Был установлен факт нарушения санкций ООН и ЕС.

Обвиняемый был владельцем и президентом двух лесозаготовительных компаний в Либерии. По версии прокуратуры, обвиняемый был замешан в продаже оружия в Либерию через свои компании в нарушение эмбарго на поставки оружия. Таким образом он стал соучастником военных преступлений, совершенных с использованием этого оружия. После нескольких раундов апелляций, завершившихся рассмотрением дела в Верховном суде Нидерландов, в декабре 2018 года этот человек был наконец признан виновным (правда, заочно, поскольку он сбежал в Южную Африку) и приговорен к 19 годам тюремного заключения за незаконный оборот оружия и соучастие в военных преступлениях в силу его «активного и сознательного вклада в военные операции».

Нарушение санкций бьет и по репутации компаний. В августе 2023 года одно из ведущих западных новостных изданий сообщило, что немецкие комплектующие были обнаружены в российской ракете, которая несколькими месяцами ранее убила 23 мирных украинца, что вынудило генерального директора компании-производителя обратить внимание на возможные последствия для компании.

В отношении любой компании может начаться расследование. СМИ, организации гражданского общества, которые обладают все более совершенными инструментами для раскрытия корпоративной деятельности в сфере инвестиций или торговли, могут вмешаться в любой момент.

Репутация не только привлекает или отталкивает клиентов, но и определяет, сможет ли компания привлечь талантливых сотрудников в будущем. Более того, вкладчики, инвесторы и акционеры обращают все больше внимания на репутацию компаний, на их стандарты этики и соблюдение законодательства.

Длительное присутствие на российском рынке вызвало значительные сложности для западных корпораций. Компании подверглись давлению и были вынуждены уйти, одновременно рискуя стать жертвами несправедливого или насильственного захвата своих активов Россией, как это произошло с Danone и Carlsberg.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram