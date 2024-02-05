Кремль получил формальный повод не регистрировать Надеждина кандидатом в президенты 5.02.2024, 11:41

Борис Надеждин

Решение будет озвучено 7 февраля.

Российские власти получили формальный повод не регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты. Центризбирком РФ выявил в подписях, собранных политиком, 15,348% брака, сообщил уполномоченный представитель политика Игорь Артемьев в Telegram. Обнаружение среди подписей 5% недостоверных является основанием для отказа в регистрации кандидата.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи»,— отметил Артемьев. По его словам, заседание ЦИК, на котором будет приниматься решение о том, будет ли Борис Надеждин допущен до участия в президентских выборах, состоится 7 февраля 2024 года.

Ранее Надеждин, выдвигающийся от партии «Гражданская инициатива», предоставил в Центризбирком 100 тыс. подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.